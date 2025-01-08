2024'te en fazla kazanç altından geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,9 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.