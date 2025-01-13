Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-aralık dönemine ait toplam üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2024 yılında toplam otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 365 bin 296 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 904 bin 513 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 410 bin 934 adedi buldu.

2024 yılında ticari araç grubunda üretim bir önceki yıla göre yüzde 11, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

REKLAM

İHRACAT PARALEL SEYRETTİ

Geçtiğimiz yıl otomotiv ihracatı, 2023’le paralel seyretti ve 1 milyon 13 bin 34 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 1 gerilerken ticari araç ihracatı aynı dönemde yüzde 1 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise 2023 yılına göre yüzde 23 azalarak 12 bin 988 adet olarak gerçekleşti.

2024’ün 12 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yıla paralel seyretti ve 1 milyon 285 bin 632 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 1 artış gösterdi ve 980 bin 341 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise 2024 yılında, bir önceki yıla kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 4, ağır ticari araç pazarı yüzde 8, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3 azaldı.

İTHALLER ARTTI, YERLİLER AZALDI

2024 yılı ocak-aralık döneminde otomobil satışlarındaki yerli payı yüzde 30, hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti.

2024 yılında ithal otomobil satışları yüzde 5 artarken yerli otomobil satışları yüzde 7 oranında azaldı.

Geçtiğimiz yıl, hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı ise yüzde 73 olarak gerçekleşti.

OSD verilerine göre, yerli hafif ticari araç grubunda yüzde 43 azalışın yaşandığı 2024'te, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 32 oranında arttı.