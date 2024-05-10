UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları sona erdi ve finale yükselen takımlar belli oldu. Çekişmeye sahne olan eşleşmelerde Real Madrid ve Borussia Dortmund adını finale yazdırdı. Bu kapsamda milyonlarca futbolsever finalin nerde ve ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi finali olan Borussia Dortmund- Real Madrid maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...