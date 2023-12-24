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        Haberler Gündem 2024 YKS tarihleri belirlendi! YKS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi ile YKS geç ve erken başvuru tarihleri

        2024 YKS tarihleri belirlendi! Üniversite sınavı ne zaman yapılacak?

        Yeni yıla az bir süre kala öğrenciler yaklaşan YKS sınavı için araştırma yapmaya başladı. Üç oturumdan oluşan YKS sınavının 2024 tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Milyonlarca öğrencinin hayallerindeki üniversiteye gitmek için gireceği YKS sınavına ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden başvuru yapabilecek. Peki, 2024 YKS ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 24.12.2023 - 15:50
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        Her sene üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS sınavının üç oturumu olan TYT, AYT ve YDT'den oluşan üç oturumlu sınava giriyor. ÖSYM'nin 2024 yılı sınav takvimini açıklamasıyla yeni yılda üniversite sınavının ne zaman yapılacağı da belirlendi. İşte, 2024 YKS sınavının yapılacağı tarih ve başvuru hakkında detaylar...

        2

        2024 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 takvimine göre; TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

        3

        2024 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        4

        YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilir.

        Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrim içi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda yapabilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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