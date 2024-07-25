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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? YKS tercih kılavuzu ile YKS tercih ekranı sorgulama

        YKS tercihleri başladı! 2024 YKS tercih ekranı

        YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih kılavuzu ile beraber tercihlerini yapacak öğrenciler, tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşte, 2024 YKS tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:36 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:36
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        Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de tercih dönemi başladı. Seçmek istedikleri bölüme göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerine göre tercih yapacak öğrenciler tercih kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. İşte, 2024 YKS tercih dönemi tarihleri ve tercih ekranı...

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        2024 YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI!

        ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM henüz tercih sistemini aktifleştirmedi. Ancak sistem açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        2024 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2024 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        2024 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM, ön bilgi amacıyla geçici olarak bir tercih kılavuzu yayınlasa da esas kılavuz henüz yayınlanmadı.

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        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

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