        Haberler Bilgi Gündem 2025-2026 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler hangi gün verilecek?

        2025-2026 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Bu takvimle birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği ''Okullar ne zaman kapanacak?'' sorusu yanıt buldu. MEB'in 2025-2026 çalışma takvimi sayesinde yaz tatili başlangıç tarihi kesinleşti. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 07.04.2026 - 13:50
        Milyonlarca veli ve öğrencinin son dönemde merak ettiği konuların başında 'Yaz tatili ne zaman başlıyor?' sorusu geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı güncel takvime göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaklaşık üç ay sürecek yaz tatiline girecek.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Yaz tatili, karnelerin dağıtılacağı 26 Haziran 2026 Cuma günü akşamından itibaren başlayacak. Öğrenciler, yoğun ders döneminin ardından haziran ayının son haftasında uzun bir tatilin keyfini çıkaracak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
