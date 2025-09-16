Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül temettü takvimi ile Eylül ayında hangi firma, ne kadar temettü verecek, temettü ödeme takvimi belli mi?

        Eylül temettüleri hesaba yatıyor! İşte Eylül ayında kâr payı dağıtımı yapan şirketler

        2025 Eylül ayı yatırımcılar açısından yoğun geçiyor. Bu ay içerisinde 16 farklı şirket, yıl boyunca elde ettikleri kârın bir kısmını temettü şeklinde hissedarlarına aktarmayı planlıyor. Dağıtılacak miktarlar ise firmaların kendi kâr dağıtım stratejilerine göre farklılık gösterecek. İşte Eylül 2025 için güncellenmiş temettü takvimi ve detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 12:21 Güncelleme: 16.09.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 Eylül temettü takvimi işliyor. Bu ay içerisinde toplamda 16 şirketin temettü ödemesi yapması beklenirken, bazı ödemeler hissedarların hesaplarına geçti. Sıra, ayın kalanında ödeme yapması beklenen diğer firmalara geldi. Ödenecek rakamlar ise firmaların kâr dağıtım politikalarına göre değişiklik gösterecek. İşte Eylül 2025’in temettü takvimi ve ayrıntılar…

        2

        2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

        BIST kodu: DOHOL

        Temettü tutarı: 0,2598 TL

        Tarihi: 01.09.2025

        3

        Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

        BIST kodu: THYAO

        Temettü tutarı: 2,9257 TL

        Tarihi: 02.09.2025

        4

        Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PNLSN

        Temettü tutarı: 0,1492 TL

        Tarihi: 03.09.2025

        5

        Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

        BIST kodu: BIMAS

        Temettü tutarı: 3,4000 TL

        Tarihi: 17.09.2025

        6

        Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

        BIST kodu: ESCAR

        Temettü tutarı: 0,1020 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        7

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.09.2025

        8

        Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MACKO

        Temettü tutarı: 0,4675 TL

        Tarihi: 02.06.2025

        9

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0612 TL

        Tarihi: 25.09.2025

        10

        Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

        BIST kodu: ADEL

        Temettü tutarı: 0,4907 TL

        Tarihi: 26.09.2025

        11

        Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

        BIST kodu: LKMNH

        Temettü tutarı: 0,1771 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        12

        Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PCILT

        Temettü tutarı: 0,7182 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        13

        Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: OFSYM

        Temettü tutarı: 0,3552 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        14

        Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: SUMAS

        Temettü tutarı: 1,7070 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        15

        Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

        BIST kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 6,3084 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        16

        Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: ZRGYO

        Temettü tutarı: 0,0611 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        17

        Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALFAS

        Temettü tutarı: 0,1386 TL

        Tarihi: 30.09.2025

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Uzman çavuş olan bacanağını otomobilinde öldürdü!
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla 14 gözaltı
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Bin kişi zehirlenmişti! Tekrar tutuklandılar!
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        Konutta reel düşüş 19. ayında
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        BM Komisyonu: İsrail soykırım yapıyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Edson Alvarez'den Jose Mourinho itirafı!
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Konutta yılın en yüksek aylık satışı
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Motosiklettekiler sopayla saldırdı! Biber gazıyla karşılık verdi!
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Alanyaspor
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Lemina'ya yeni sözleşme!
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        Yoksa stresiniz 'kronik' mi? Peki nasıl anlaşılır?
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil