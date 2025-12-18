Habertürk
        2025 FIFA Arap Kupası'nın sahibi Fas oldu! - Futbol Haberleri

        2025 FIFA Arap Kupası'nın sahibi Fas oldu!

        2025 FIFA Arap Kupası finalinde Fas, normal süresi 2-2 berabere biten maçın uzatmalarında Ürdün'ü 3-2 yendi ve kupanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 18.12.2025 - 22:32
        FIFA Arap Kupası'nın sahibi Fas oldu!
        2025 FIFA Arap Kupası'nda Ürdün'ü normal süresi 2-2 berabere biten final maçının uzatma devrelerinde 3-2 yenen Fas, şampiyonluğa ulaştı.

        Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan final maçında Ürdün ile Fas karşılaştı.

        Fas, uzatmalara giden maçta rakibini Oussama Tannane'nin 4 ve Abderrazak Hamdallah'ın 88 ve 100. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti.

        Eski Beşiktaşlı futbolcu Jamal Sellami'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Ürdün'ün gollerini ise ikincisi penaltıdan olmak üzere 48 ve 68. dakikalarda Ali Olwan kaydetti.

        Bu sonuçla Fas, 2012'den sonra kupa tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

        ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI YARIDA KALDI

        Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki üçüncülük maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle yarıda kaldı.

        FIFA'nın açıklamasına göre ilk devresi oynanan karşılaşma, stat yakınındaki şimşek fırtınası yüzünden futbolcu, personel ve taraftar güvenliğini sağlamak amacıyla iptal edildi.

        Müsabakanın sonucuyla ilgili karar ise daha sonra FIFA tarafından açıklanacak.

