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        Haberler Spor Voleybol 2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da - Voleybol Haberleri

        2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da

        2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:03
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        Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da
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        2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftası İstanbul'da oynanacak.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin yıldızları, 18-22 Haziran'da 2. hafta müsabakaları için İstanbul'a geliyor. Filenin Sultanları ile birlikte yaza harika bir giriş yapmaya hazır mısınız?" ifadeleri kullanıldı.

        Geçen yıl organizasyonun ilk haftası Antalya'da oynanmıştı. Tayland'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Polonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda etmişti.

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