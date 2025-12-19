İBB burs başvuruları 17 Ekim - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlandı. 100 bin üniversite öğrencisine sağlanacak 20 bin TL’lik burs desteği başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, burs sonuçlarına nasıl bakılır? İşte tüm detaylar haberimizde...