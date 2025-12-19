2025 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvurusu sonuç sorgulama ekranı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvurularının 17 Ekim - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. 100 bin üniversiteli öğrenciye sağlanacak 20 bin TL'lik burs başvurularının değerlendirme aşaması devam ediyor. Peki İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm ayrıntılar…
2025 İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
17 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında tamamlanan İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.
Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?
İBB Genç Üniversiteli bursu ile toplamda 100 bin öğrenciye 20 bin TL maddi destek sağlanacak. Ödemelerin iki dönemde 10 bin TL'lik taksitler halinde yapılması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Burs başvuru sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden duyurulacak.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI