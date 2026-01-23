2025'in en büyük işlemi araç muayene istasyonları ihalesi oldu

Mayıs 2025’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda sonuçlandırılan araç muayene ihalesini MOI Ortak Girişim Grubu kazandı.

Sonuçlanan bu ihale, 1.72 milyar dolarlık işletme hakkı devri ile KPMG Türkiye’nin “KPMG Perspektifinden Birleşme ve Satın Alma Trendleri 2025” raporuna göre 2025’te Türkiye’de gerçekleşen en büyük satın alma işlemi oldu.

Grup, 2027-2047 döneminde araç muayene işlemlerini TURKA markası ile yürütecek.

2025 yıl sonunda trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısının 33 milyonun üzerine çıktığını söyleyen TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, "2025’te trafiğe eklenen araç sayısı 2 milyonun üzerine çıktı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 7’nin üzerinde arttı. Bu da trafikteki araçların güvenliğinin önemini gösteriyor" dedi.

Araç muayene sisteminin sağlıklı ve verimli işlemesinin, trafik kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynadığını kaydeden Selman, "Çünkü yola çıkan her aracın teknik olarak güvenli olması, binlerce hayatı doğrudan etkiliyor. Yeni nesil araç muayene vizyonumuzla 15 Ağustos 2027’de araç muayene sistemini devraldığımızda Türkiye genelindeki 249 istasyonumuzla oluşmuş araç muayene kültürünü daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.