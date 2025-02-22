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        Haberler Bilgi Gündem 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı kaç soru, kaç dakika?

        2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı kaç soru kaç dakika?

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için beklenen gün geldi. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar bugün düzenlenecek. Peki, 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı kaç soru kaç dakika? İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 20:18 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:24
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        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için beklenen gün geldi çattı. Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Sınav süresi ise 165 dakika olacak. Peki, "2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman, saat kaçta?" İşte Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı belgesi alma ekranı..

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        KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı 23 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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        KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

        Kaymakamlık Sınavı'nda 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

        Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.

        Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

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        KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Kaymakamlık sınavı giriş belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

        KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları ise 21 Mart'ta açıklanacak.

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