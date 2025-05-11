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        Haberler Spor Motor Sporları 2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi! - Motor Sporları Haberleri

        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!

        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 2. ayağında heyecan HT Spor'da yaşandı. Yarışının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:16
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        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda ikinci ayak sona erdi!
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        İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleştirilen MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları sona erdi.

        Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" olmak üzere 5 ayrı kategoride 52 sporcu mücadele etti.

        Yarışlarda mini kategorisinde Cem Karakömür birinci, Doruk Sırnaç ikinci, Ali Sururi Akgün üçüncü olurken, junior kategorisinde Erin Ünlüdoğan birinciliği, Ali Fuat Miras ikinciliği, Demir Sağım üçüncülüğü elde etti.

        Senior kategorisinde ilk 3 sırayı Ateş Birinci, Onur Müldür ve Ayşe Çebi oluşturdu.

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        9 yaş altı sporcuların yarıştığı micro kategoride ise Zayn Sofuoğlu birinci, Ali Ersin Yücesan ikinci, Aras Pınar üçüncü oldu.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Organizasyonun 3. ayak yarışları 26-27 Temmuz tarihlerinde Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek.

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