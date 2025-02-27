Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 2025 Oscar ödülleri ne zaman yapılacak? 97. Oscar ödüllerinde adaylar açıklandı mı, aday listesi belli oldu mu?

        97. Oscar ödülleri ne zaman? 2025 Oscar adayları açıklandı mı?

        Bu sene 97.'si düzenlenecek olan Oscar ödülleri merakla bekleniyor. Farklı kategorilerde adaylıklar açıklanırken 13 adaylıkla "Emilia Perez" en fazla adaylık kazanan film olurken, "The Brutalist" ve "Wicked" 10'ar adaylıkta yarışacak. İşte, Oscar ödül töreni tarihi ve Oscar adayları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Oscar ödülleri 97. kez düzenlenecek. Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangın felaketi nedeniyle Mart ayına ertelenen ödül töreni için adaylar belli oldu. İşte, 2025 Oscar ödülü tarihi ve adayları...

        2

        2025 OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

        Bu yıl 97. kez sahiplerini bulacak ödüllerin adaylık töreni, Los Angeles'ta çıkan ve büyük bir yıkıma neden olan yangınlar nedeniyle ertelenmişti. Ödüller ise 2 Mart'ta sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien'ın yapacağı törende sahiplerini bulacaK.

        3

        EN İYİ FİLM KATEGORİSİNDE NELER VAR?

        "En İyi Film" kategorisinde bu sene "Anora", "The Brutalist", "A Complete Unknown", "Conclave", "Dune Part 2", "Emilia Perez", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "The Substance" ve "Wicked" yarışıyor.

        EN İYİ YÖNETMEN DALINDA KİMLER ADAY?

        "En İyi Yönetmen" dalında "Anora" filmiyle Sean Baker, "The Brutalist" filmiyle Brady Corbet, "A Complete Unknown" filmiyle James Mangold, "Emilia Perez" filmiyle Jacques Audiard ve "The Substance" filmiyle Coralie Fargeat yer alıyor.

        EN İYİ FİLM KURGUSU ADAYLARI

        "En İyi Film Kurgusu" dalında "Anora", "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez" ve "Wicked" filmleri, "En İyi Ses Kurgusu" kategorisinde "A Complete Unknown", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Wicked" ile "The Wild Robot", "En İyi Görsel Efekt" kategorisinde "Alien: Romulus", "Better Man", "Dune: Part 2", "Kingdom of the Planet of the Apes" ve "Wicked" yer alıyor.

        4

        EN İYİ KADIN OYUNCU ADAYLARI

        "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Cynthia Erivo, Karla Sofia Gascon, Mikey Madison, Demi Moore ve Fernanda Torres, "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde de Adrien Brody, Timothee Chalamet, Sebastian Stan, Ralph Fiennes ve Colman Domingo bulunuyor.

        EN İYİ SİNEMATOGRAFİ

        "The Brutalist", "Dune: Part 2", "Emilia Perez", "Maria" ve "Nosferatu" filmleri "En İyi Sinematografi" dalında yarışacak.

        5

        EN İYİ ANİMASYON DALI ADAYLARI

        "En İyi Animasyon" dalında da bu yıl "Flow", "Inside Out 2", "Memoir of a Snail" ile "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" filmi yarışacak.

        YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM KATEGORİSİNİN ADAYLARI

        "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisine bu yıl Brezilya'dan "I'm Still Here", Danimarka'dan "The Girl With the Needle", Fransa'dan "Emilia Perez", Almanya'dan "The Seed of the Sacred Fig" ve Letonya'dan "Flow" adlı yapım aday olarak belirlendi.

        6

        EN İYİ BELGESEL ADAYLARI

        "En İyi Belgesel" ödülü adaylarına "Black Box Diaries", "No Other Land", "Porcelain War", "Soundtrack to a Coup d'Etat" ve "Sugarcane" seçildi.

        EN ÖZGÜN SENARYO

        "En İyi Özgün Senaryo" kategorisinde ise "Anora", "The Brutalist", "A Real Pain", "September 5" ile "The Substance", "En İyi Özgün Müzik" dalında da "The Brutalist", "Conclave", "Emilia Perez", "Wicked" ve "The Wild Robot" filmi yer alıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!