2025 Oscar Ödülleri sunuculuğu Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'a teklif edildi
97'ncisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin sunuculuğu için 'Deadpool & Wolverine' filminin süper kahramanları Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'a teklif götürüldüğü öğrenildi
Martta düzenlenecek olan 2025 Oscar Ödülleri töreni için resmen sunucu aranıyor.
Jimmy Kimmel'in geçen yıl dördüncü kez sunduğu Oscar töreninin henüz sunucusu belli değil. Kimmel'in ağustos ayında yaptığı açıklamada 97'ncisi gerçekleştirilecek olan Oscar törenini sunmayacağını söylemesinin ardından yeni isimler konuşulmaya başladı.
Oscar törenini organize eden Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin en son 'Deadpool & Wolverine'nin oyuncuları; Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'a sunuculuk teklifi götürdüğü öğrenildi.
'Deadpool & Wolverine'in yıldızlarının teklife nasıl yaklaştıkları henüz bilinmiyor.
Deadline, 2025 Oscar Ödülleri törenine ev sahipliği yapmaları için, yapımcıların Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ı ortak sunuculukta en iyi seçenekler olarak değerlendirdiğini bildirdi.
Hugh Jackman, 2009'da Oscar'ı tek başına sunmuştu.
Ryan Reynolds ile Hugh Jackman'ın Oscar sunuculuğu kesinleşmezken, 2 Mart 2025'te gerçekleşecek tören için seçenekler arasında; Will Ferrell, Amy Poehler ve Dwayne Johnson'ın da yer aldığı öğrenildi.