2025'te yüzde 139 getiri sağladı

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi (BES), 2025 yılında güçlü bir büyüme performansı ortaya koydu. Sistemde katılımcı sayısı 10 milyonu aşarken, otomatik katılım sistemi (OKS) ve 18 yaş altı BES dâhil toplam adet 18 milyon seviyesine ulaştı. BES ve OKS kapsamındaki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon TL’yi aşarak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ekosisteme dönüştü. Bu büyümede, toplam büyüklüğü yaklaşık 800 milyar TL’ye ulaşan katılım esaslı fonlar, 2025 yılında enflasyonun üzerinde sağladıkları reel getirilerle öne çıktı.

Yüzde 139 getiri ile 2025 yılının en yüksek fon getirisi, Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KJM)’ndan geldi. KJM, BEFAS’ta işlem gören 394 emeklilik yatırım fonu arasında yıllık yüzde 139 getiri sağlayarak 2025’in en yüksek performans gösteren emeklilik fonu oldu.

REKLAM

KJM’nin yanı sıra Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF) da 2025 yılını yüzde 102,45 getiri ile tamamladı. Ayrıca 26 Eylül 2025 tarihinde yatırımcılarla buluşan, Türkiye’nin ilk gümüş emeklilik yatırım fonu olma özelliğini taşıyan KGC, halka arz edildiği tarihten yıl sonuna kadar yüzde 57,46 getiri elde etti.

"DOĞRU VARLIK DAĞILIMININ SONUCU" Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, fon performanslarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Fonlarımızın elde ettiği bu güçlü getiriler; disiplinli portföy yönetimi anlayışımızın, piyasa koşullarını yakından takip eden aktif yönetim stratejilerimizin ve faizsiz finans ilkelerine bağlı kalarak oluşturduğumuz doğru varlık dağılımının bir sonucudur. Özellikle kıymetli madenler tarafında yatırımcılarımıza sürdürülebilir ve enflasyonun üzerinde getiri sağlamayı amaçlıyoruz. 2026 yılında da yatırımcılarımızın birikimlerini güvenle büyütebilecekleri yenilikçi ve güçlü fon seçenekleri sunmaya devam edeceğiz.” 2025 yılına 32,79 milyar fon hacmi ile giren Katılım Emeklilik fon hacmini yüzde 92,94 oranında artırarak 2025 yıl sonunda 63,28 milyar lira fon büyüklüğüne ulaştı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, elde edilen sonuçların şirketin uzun vadeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirterek, “Yüksek fon performanslarımızla katılımcılarımıza reel getiri sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de risk-getiri dengesini gözeten, yenilikçi ve güçlü fon alternatifleriyle büyümemizi istikrarlı şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.