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        Haberler Bilgi Yaşam 2025-YDUS 1. Dönem Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! YDUS soruları ve cevapları nasıl öğrenilir?

        2025-YDUS 1. Dönem Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı! YDUS soruları ve cevapları nasıl öğrenilir?

        YDUS (Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar; ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:39
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        ÖSYM tarafından YDUS 1. Dönem sınav soruları ve cevapları yayınlandı. Adaylar bugünden itibaren soru ve cevaplara erişim sağlayabilecek.

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        2025-YDUS 1. DÖNEM SINAVI: CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI

        25 Mayıs 2025 tarihinde uygulanan 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 1. Dönem) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 20 Haziran 2025 tarihinde saat 15.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

        Adaylar; ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilmektedir.

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        Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

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