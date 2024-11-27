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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 zamlı IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından getirilen telefon kaç TL'ye kayıt edilecek?

        2025 zamlı IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Yurt dışından getirilen telefon kaç TL'ye kayıt edilecek?

        2025 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak açıklanmasıyla birçok harç ücreti değişti. Bunlardan biri olan yurt dışından telefon getirme IMEI kaydı harcı da zamlandı. Peki, 2024 yılında 31.692 TL olan harç 2025 yılında kaç TL'ye yükselecek? İşte, 2025 IMEI kayıt ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:01
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendiği kaydedildi. Peki, 2025 yılında yurt dışından getirilen telefonun IMEI kaydı ne kadara yapılacak? İşte, 2025 zamlı IMEI kaydı ücreti...

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        2025 YURT DIŞI TELEFONUNUN IMEI HARCI NE KADAR OLACAK?

        Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç geçen yıl temmuz ayında 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye yükseltilmişti. 2024 yılında yeniden değerleme oranında artırıldığında ise 31.692 TL olmuştu. 2025 yılında ise yurt dışından getirilen cep telefonunun IMEI kaydı yaptırılırken 45.614 TL harç ödenecek.

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        YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

        Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksi'nde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.

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