2026 ADLİ TATİL: Adli tatil ne zaman başlıyor? Mahkemeler ne zaman tatile giriyor? Adli tatilde hangi davalar görülecek?

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara yönelik itirazlar ve başvurular

- Deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması ile ilgili işlemler

- Nafaka davaları, ayrıca soybağı, velayet ve vesayet ile ilgili dava ve işler

- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işlemler

- İş sözleşmesi veya hizmet akdinden kaynaklanan işçi davaları

- Ticari defterlerin kaybı nedeniyle belge verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın iptali davaları

- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dava ve işler

- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler

- Tahkim hükümleri kapsamında, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler

- Çekişmesiz yargı işler

- Kanunen ivedi sayılan veya mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler

- Tarafların anlaşması halinde veya bir tarafın yokluğunda, hazır olan tarafın talebiyle yukarıdaki işlerin adli tatil sonrasına bırakılması

- Bu kapsam dışında kalan dosyalara ilişkin dilekçelerin alınması, tebligatlar, ilam işlemleri ve dosya gönderimleri gibi işlemler

- Hükümlerin bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanması

- Sürelerin adli tatile denk gelmesi halinde, tatil bitiminden itibaren 1 hafta uzamış sayılması