2026 ADLİ TATİL: Adli tatil ne zaman başlıyor? Mahkemeler ne zaman tatile giriyor? Adli tatilde hangi davalar görülecek?
2026 adli tatil tarihi yaklaşırken gözler mahkemelerin çalışma takvimine çevrildi. Yargı sürecinde hangi işlemlerin duracağı, hangi davaların ise devam edeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte adli tatil başlangıç tarihi ve tüm detaylar…
Adli tatil ne zaman başlıyor, mahkemeler kaç gün kapalı kalacak? 2026 yılında yargı sisteminde işleyiş nasıl olacak soruları gündemde. Tatil sürecinde görülecek davalar ve istisna dosyalar ise dikkat çekiyor.
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında her yıl aynı dönemlerde uygulanan adli tatil, 2026 yılında da belirlenen takvime göre başlayacak. Buna göre adli tatil 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü resmen yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren hem yerel mahkemeler hem de yüksek yargı organları normal duruşma düzenine ara vererek nöbetçi sistemle çalışmalarını sürdürecek.
2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN SONA ERECEK?
Yaklaşık 43 gün sürecek adli tatil süreci, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecek. Bu aranın ardından yargı teşkilatında yeni dönem hazırlıkları tamamlanacak ve 1 Eylül 2026 Salı günü yeni adli yıl resmi olarak başlayacak.
ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?
- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile bunlara yönelik itirazlar ve başvurular
- Deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması ile ilgili işlemler
- Nafaka davaları, ayrıca soybağı, velayet ve vesayet ile ilgili dava ve işler
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işlemler
- İş sözleşmesi veya hizmet akdinden kaynaklanan işçi davaları
- Ticari defterlerin kaybı nedeniyle belge verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın iptali davaları
- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin dava ve işler
- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler
- Tahkim hükümleri kapsamında, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler
- Çekişmesiz yargı işler
- Kanunen ivedi sayılan veya mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler
- Tarafların anlaşması halinde veya bir tarafın yokluğunda, hazır olan tarafın talebiyle yukarıdaki işlerin adli tatil sonrasına bırakılması
- Bu kapsam dışında kalan dosyalara ilişkin dilekçelerin alınması, tebligatlar, ilam işlemleri ve dosya gönderimleri gibi işlemler
- Hükümlerin bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay incelemelerinde de uygulanması
- Sürelerin adli tatile denk gelmesi halinde, tatil bitiminden itibaren 1 hafta uzamış sayılması