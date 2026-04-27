2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır?

ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

Anneler gününü kutlamayı heyecanla bekleyen milyonlarca kişi “Anneler Günü neden her yıl farklı bir tarihe denk geliyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Anneler Günü, sabit bir gün yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlandığı için her yıl takvimde değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yıl içindeki günlerin konumuna göre kutlama tarihinin de farklılaşmasına neden oluyor. 2026 yılı takvimine göre Mayıs ayının ilk pazarı 3 Mayıs’a, ikinci pazarı ise 10 Mayıs’a denk geldiğinden, Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.