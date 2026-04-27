2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır?
Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da yaklaşmasıyla birlikte şimdiden gündemdeki yerini aldı. Nisan ayının son günlerine gelinmesiyle beraber heyecan giderek artarken, milyonlarca kişi annesine özel bir sürpriz hazırlamak için Anneler Günü’nün kesin tarihini araştırmaya devam ediyor. Özellikle çiçekçiler, hediye satıcıları ve online alışveriş platformlarında hareketlilik şimdiden dikkat çekmeye başladı. Annelerine unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler, en anlamlı hediyeyi seçebilmek için alternatifleri de şimdiden değerlendirmeye koyuluyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Detaylar haberimizde.
2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün, bu yıl da geleneksel olarak pazar günü kutlanacak. Milyonlarca kişi, annelerine duydukları sevgiyi göstermek için bu anlamlı günü şimdiden planlamaya başladı.
ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?
Anneler gününü kutlamayı heyecanla bekleyen milyonlarca kişi “Anneler Günü neden her yıl farklı bir tarihe denk geliyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Anneler Günü, sabit bir gün yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlandığı için her yıl takvimde değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yıl içindeki günlerin konumuna göre kutlama tarihinin de farklılaşmasına neden oluyor. 2026 yılı takvimine göre Mayıs ayının ilk pazarı 3 Mayıs’a, ikinci pazarı ise 10 Mayıs’a denk geldiğinden, Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.