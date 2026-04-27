Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır?

        Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da Nisan ayının son günlerinde heyecanla beklenmeye başladı. Milyonlarca kişi annesine hediye alıp sürpriz yapmak için Anneler Günü'nün tam olarak ne zaman olduğunu araştırmayı sürdürüyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl da yaklaşmasıyla birlikte şimdiden gündemdeki yerini aldı. Nisan ayının son günlerine gelinmesiyle beraber heyecan giderek artarken, milyonlarca kişi annesine özel bir sürpriz hazırlamak için Anneler Günü’nün kesin tarihini araştırmaya devam ediyor. Özellikle çiçekçiler, hediye satıcıları ve online alışveriş platformlarında hareketlilik şimdiden dikkat çekmeye başladı. Annelerine unutulmaz bir gün yaşatmak isteyenler, en anlamlı hediyeyi seçebilmek için alternatifleri de şimdiden değerlendirmeye koyuluyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Anneler Günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Detaylar haberimizde.

        2

        2026 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Anneler Günü, 2026 yılında 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün, bu yıl da geleneksel olarak pazar günü kutlanacak. Milyonlarca kişi, annelerine duydukları sevgiyi göstermek için bu anlamlı günü şimdiden planlamaya başladı.

        3

        ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

        Anneler gününü kutlamayı heyecanla bekleyen milyonlarca kişi “Anneler Günü neden her yıl farklı bir tarihe denk geliyor?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Anneler Günü, sabit bir gün yerine Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlandığı için her yıl takvimde değişkenlik gösteriyor. Bu durum, yıl içindeki günlerin konumuna göre kutlama tarihinin de farklılaşmasına neden oluyor. 2026 yılı takvimine göre Mayıs ayının ilk pazarı 3 Mayıs’a, ikinci pazarı ise 10 Mayıs’a denk geldiğinden, Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.

        4
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
