2026 AÖL sınav sonuçları: Açık lise 2. dönem sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi'nin 2. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuç sorgulama ekranını merak etmeye başladı. Katılım sağlayan adaylar, sonuçlara nasıl ve ne zaman ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından, ikinci dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde yapıldı. Türkiye genelindeki 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının ardından, adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖL sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde.
AÇIK LİSE 2.DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, resmi internet adresi üzerinden; sayfada yer alan güvenlik kodu ile birlikte T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarası ve şifre girilerek görüntülenebilecek.