2026 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü’nde alınabilecek hediye önerileri

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. Hikâye, ABD’de yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadına uzanır.

Sonora Smart Dodd, annesiz büyüyen ve çocuklarını tek başına yetiştiren babasını onurlandırmak istemiştir.

1909 yılında bu fikri ortaya atmış,

İlk Babalar Günü kutlaması ise 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yapılmıştır.

Zamanla bu fikir yayılmış ve birçok ülkede resmi veya geleneksel bir gün olarak kabul edilmiştir. ABD’de ise 1972 yılında Başkan Richard Nixon tarafından resmi tatil olarak ilan edilmiştir.