2026 Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalar Günü’nde alınabilecek hediye önerileri
Babalar Günü için geri sayım başladı! 2026 yılında bu özel günün hangi tarihe denk geldiği ve haftanın hangi gününde kutlanacağı şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar…
Hediye planı yapanlar dikkat! 2026 Babalar Günü tarihi netleşti. Peki bu yıl Babalar Günü hangi güne denk geliyor, tatil planlarını etkiliyor mu? İşte yanıtı…
2026 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanmaktadır. Buna göre:
2026 Babalar Günü tarihi: 21 Haziran 2026 Pazar gününe denk gelmektedir.
BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Babalar Günü’nün kökeni 20. yüzyılın başlarına dayanır. Hikâye, ABD’de yaşayan Sonora Smart Dodd adlı bir kadına uzanır.
Sonora Smart Dodd, annesiz büyüyen ve çocuklarını tek başına yetiştiren babasını onurlandırmak istemiştir.
1909 yılında bu fikri ortaya atmış,
İlk Babalar Günü kutlaması ise 1910 yılında ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde yapılmıştır.
Zamanla bu fikir yayılmış ve birçok ülkede resmi veya geleneksel bir gün olarak kabul edilmiştir. ABD’de ise 1972 yılında Başkan Richard Nixon tarafından resmi tatil olarak ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ'NDE ALINABİLECEK HEDİYELER
Babalar Günü’nde hediye seçimi, babanın ilgi alanlarına göre değişebilir. İşte en çok tercih edilen hediye fikirleri:
1. Klasik ve Şık Hediyeler
Kol saati
Gömlek, kravat veya ceket
Cüzdan ve kemer seti
2. Teknolojik Hediyeler
Akıllı saat
Kablosuz kulaklık
Telefon veya tablet aksesuarları
3. Kişisel ve Anlamlı Hediyeler
Fotoğraf albümü veya çerçeve
Kişiye özel kupa, tişört veya anahtarlık
El yazısı not veya mektup
4. Deneyim Hediyeleri
Birlikte akşam yemeği
Kısa tatil veya hafta sonu kaçamağı
Sinema, konser veya etkinlik bileti
BABALAR GÜNÜ'NÜN ANLAMI NEDİR?
Babalar Günü, sadece hediyeleşme günü değil; aynı zamanda baba figürünün aile içindeki emeğini, fedakârlığını ve rehberliğini hatırlama günüdür. Bu özel gün, küçük bir teşekkürün bile büyük bir anlam taşıdığını gösterir.