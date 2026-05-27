BAYRAMDA ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklama şu şekilde:

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde EK-1 tabloda belirtilen servis programında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek olup kent merkezinde bulunan mezarlıklara EK-2 tabloda yer alan hat ve güzergahlarla ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir.

Toplu taşıma hizmetlerimizde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek; ihtiyaç duyulması hâlinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına ilave otobüs ve tren seferleri derhâl devreye alınacaktır.

