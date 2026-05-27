Kurban Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İzmir, Ankara, İstanbul toplu taşıma bedava mı?
Kurban Bayramı tatili ile milyonlarca kişi toplu taşıma ücret tarifeleri ve sefer düzenlemelerine ilişkin açıklamalara odaklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayanlar "Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt ararken, İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay ve Marmaray seferlerine ilişkin detaylar da merak konusu oldu. 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde uygulanacak ulaşım tarifesiyle ilgili resmi açıklamalar yakından takip edilirken, bayram boyunca ücretsiz ulaşım uygulamasının hangi günlerde geçerli olacağı araştırılıyor. Peki, 2026 Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? İzmir, Ankara, İstanbul toplu taşıma bedava mı? İşte bilgiler...
İSTANBUL'DA BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
Kurban Bayramı süresince, 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde İETT toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. İETT'den yapılan açıklama doğrultusunda bayram günleri, 27-28-29-30 Mayıs boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile seyahat edilebilecek.
Ayrıca otobüslerin güncel sefer saatleri de Otobüsüm Nerede uygulamasından veya İETT resmi web sitesi üzerinden takip edilebilecek. Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN BAYRAMDA BEDAVA MI OLACAK?
Kurban Bayramı süresinceBaşkentray, Marmaray, İZBAN seferleri de ücretsiz olacak.
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 30 Mayıs Cumartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanacak.
İZMİR'DE (ESHOT/İZBAN) TOPLU TAŞIMA BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ, BEDAVA MI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kent içi toplu ulaşımda sefer planlamasını güncelledi. ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, İzmir Metro ve İzmir Tramvayı ek seferler ve yoğunluk takviyeleriyle hizmet verecek. Büyükşehir’e bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları Kurban Bayramı süresince yüzde 50 indirimli, İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ücretsiz çalışacak. ESHOT Genel Müdürlüğü, mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
BAYRAMDA ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Yapılan açıklama şu şekilde:
EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde EK-1 tabloda belirtilen servis programında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek olup kent merkezinde bulunan mezarlıklara EK-2 tabloda yer alan hat ve güzergahlarla ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir.
Toplu taşıma hizmetlerimizde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek; ihtiyaç duyulması hâlinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına ilave otobüs ve tren seferleri derhâl devreye alınacaktır.