2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Güncellenen başvuru şartları neler?
Milyonlarca genç için bir iş kapısı olarak görülen bekçilik, değişen yönetmeliklerle birlikte yeniden gündeme geldi. Bekçi olmak isteyen vatandaşların başvuru şartları ve çalışma koşulları da bu kapsamda yeniden değerlendiriliyor. Peki 2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Güncellenen başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.
9 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ''Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle birlikte, 2026 bekçi alımı şartları yeniden düzenlenmiştir. Detaylar haberimizde.
BEKÇİ ALIMINDA GÜNCELLENEN ŞARTLAR NELER?
Güncellenen yönetmelik kapsamında, bekçi adaylarında aranan temel kriterler yeniden şekillendirildi.
Yaş Şartı:
Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.
Eğitim Şartı:
En az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı geçerliliğini koruyor.
Vatandaşlık Şartı:
Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.
Askerlik ve İkamet Şartı:
Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve başvuru yapılacak bölgede belirli bir süre ikamet etmiş bulunması şartlar arasında yer alıyor.
BEKÇİLERİN YETKİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?
Yeni yönetmelikle birlikte sahadaki uygulamalara ilişkin esaslar da daha açık şekilde belirlendi.
Devriye Sistemi:
Araçlı devriyelerin yalnızca genel kolluk (polis veya jandarma) gözetiminde yapılacağı, yaya devriyelerin ise en az iki bekçiden oluşacağı hükme bağlandı.
Kontrol Yetkisi:
Bekçiler, şüpheli durumlarda kişilerin üzerinde sadece elle dıştan kontrol gerçekleştirebilecek.
Araç Kontrolü:
Araçların yalnızca dışarıdan görülebilen kısımları incelenebilecek.
Arama Yetkisi:
Bekçilerin adli üst araması ve detaylı araç araması yapma yetkisi bulunmuyor.