BEKÇİ ALIMINDA GÜNCELLENEN ŞARTLAR NELER?

Güncellenen yönetmelik kapsamında, bekçi adaylarında aranan temel kriterler yeniden şekillendirildi.

Yaş Şartı:

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

Eğitim Şartı:

En az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı geçerliliğini koruyor.

Vatandaşlık Şartı:

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Askerlik ve İkamet Şartı:

Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve başvuru yapılacak bölgede belirli bir süre ikamet etmiş bulunması şartlar arasında yer alıyor.