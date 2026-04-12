        Haberler Bilgi Gündem 2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Güncellenen başvuru şartları neler? Bekçilerin yetkileri değişti mi?

        2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Güncellenen başvuru şartları neler?

        Milyonlarca genç için bir iş kapısı olarak görülen bekçilik, değişen yönetmeliklerle birlikte yeniden gündeme geldi. Bekçi olmak isteyen vatandaşların başvuru şartları ve çalışma koşulları da bu kapsamda yeniden değerlendiriliyor. Peki 2026 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Güncellenen başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 12.04.2026 - 15:05
        9 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ''Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikle birlikte, 2026 bekçi alımı şartları yeniden düzenlenmiştir. Detaylar haberimizde.

        BEKÇİ ALIMINDA GÜNCELLENEN ŞARTLAR NELER?

        Güncellenen yönetmelik kapsamında, bekçi adaylarında aranan temel kriterler yeniden şekillendirildi.

        Yaş Şartı:

        Adayların 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor.

        Eğitim Şartı:

        En az lise veya dengi bir okuldan mezun olma şartı geçerliliğini koruyor.

        Vatandaşlık Şartı:

        Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

        Askerlik ve İkamet Şartı:

        Adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması ve başvuru yapılacak bölgede belirli bir süre ikamet etmiş bulunması şartlar arasında yer alıyor.

        BEKÇİLERİN YETKİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

        Yeni yönetmelikle birlikte sahadaki uygulamalara ilişkin esaslar da daha açık şekilde belirlendi.

        Devriye Sistemi:

        Araçlı devriyelerin yalnızca genel kolluk (polis veya jandarma) gözetiminde yapılacağı, yaya devriyelerin ise en az iki bekçiden oluşacağı hükme bağlandı.

        Kontrol Yetkisi:

        Bekçiler, şüpheli durumlarda kişilerin üzerinde sadece elle dıştan kontrol gerçekleştirebilecek.

        Araç Kontrolü:

        Araçların yalnızca dışarıdan görülebilen kısımları incelenebilecek.

        Arama Yetkisi:

        Bekçilerin adli üst araması ve detaylı araç araması yapma yetkisi bulunmuyor.

        2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Bekçi alımına ilişkin olarak henüz Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Polis Akademisi tarafından yayımlanmış resmi bir ilan bulunmuyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?