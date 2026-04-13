        2026 bekçilik alım şartları neler? Bekçilik başvurusunda yeni kriterler nelerdir?

        Milyonlarca genç için önemli bir istihdam fırsatı sunan bekçilik mesleğinde başvuru şartları yeniden düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen adaylar, güncellenen kriterleri yakından takip ederken ''Bekçilik başvuru şartları değişti mi, yeni şartlar neler?'' sorusu da gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Peki, bekçi alımında güncellenen koşullar neleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:21
        Bekçi olmayı düşünen gençleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın 9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bekçiliğin işleyişi ve alım şartlarında değişiklik yapıldı. Peki, bekçi alımında güncellenen koşullar neleri kapsıyor?

        BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA YENİ KRİTERLER NELER?

        Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartlarında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çarşı ile mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        - Askerlik ve ikamet şartı öne çıktı. Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvuru yapılacak ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.

        - Adaylarda en az lise mezuniyeti şartı korunuyor.

        - Türk vatandaşı olma şartı devam ederken, yaş sınırı 18 ile 31 yaş arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.

        - Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini koruyor. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması şartları geçerliliğini sürdürüyor.

        - Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar, bekçilik başvurusu yapamayacak.

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında balık avına çıkan İlker Özdemir'in teknesi, Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından bir süre takip edildi. Yunan botu, bölgeye ulaşan Türk Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        YouTube internet trafiğini domine etti
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Pişmanım" diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
