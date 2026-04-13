2026 bekçilik alım şartları neler? Bekçilik başvurusunda yeni kriterler nelerdir?
Milyonlarca genç için önemli bir istihdam fırsatı sunan bekçilik mesleğinde başvuru şartları yeniden düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen adaylar, güncellenen kriterleri yakından takip ederken ''Bekçilik başvuru şartları değişti mi, yeni şartlar neler?'' sorusu da gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Peki, bekçi alımında güncellenen koşullar neleri kapsıyor? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Bekçi olmayı düşünen gençleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı’nın 9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, bekçiliğin işleyişi ve alım şartlarında değişiklik yapıldı. Peki, bekçi alımında güncellenen koşullar neleri kapsıyor?
BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA YENİ KRİTERLER NELER?
Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartlarında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve çarşı ile mahalle bekçilerinin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Askerlik ve ikamet şartı öne çıktı. Düzenlemeye göre erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması zorunlu hale getirildi. Ayrıca başvuru yapılacak ilde son bir yıldır ikamet etme şartı getirildi.
- Adaylarda en az lise mezuniyeti şartı korunuyor.
- Türk vatandaşı olma şartı devam ederken, yaş sınırı 18 ile 31 yaş arasında olacak şekilde yeniden düzenlendi.
- Adli sicil ve güvenlik kriterleri önemini koruyor. Adayların ağır suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve silahlı görev yapmaya engel bir durumunun olmaması şartları geçerliliğini sürdürüyor.
- Ayrıca başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunan adaylar, bekçilik başvurusu yapamayacak.