Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı iş ilanı: Diyanet İşleri personel alımı şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?

        Diyanet İşleri Başkanlığı, toplam 3 bin 209 din görevlisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 4/B statüsündeki sözleşmeli kadrolar için başvuruların, 2024 KPSS puanı esas alınarak belirlenecek adaylar arasından yapılacak sözlü sınavla sonuçlandırılacağı ifade edildi. Kuruma ilişkin 2026 yılı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Diyanet İşleri personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 16:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin 209 sözleşmeli alım sürecini başlatıyor. 2024 KPSS puan sıralamasına göre belirlenecek adaylar, sözlü sınavın ardından İmam Hatip ve Kur’an kursu öğreticisi kadrolarında görevlendirilecek. Başvuru tarihleri ve şartları da adayların erişimine açıldı. Peki, Diyanet İşleri personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre, gerekli şartları sağlayan kadın ve erkek adaylar başvurularını 20 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında, saat 16.30’a kadar “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

        BAŞVURU SAYFASINA GİRİŞ İÇİN TIKLA

        3

        DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

        4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

        7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        İtalya'dan İsrail kararı
        Sanchez'in eşine yolsuzluk suçlaması
        WSJ iddia etti: Suudi Arabistan'dan ABD'ye İran baskısı
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Amazon'dan uydu yatırımı atılımı!
        Türkiye lüks yat üretiminde dünya ikincisi
        "Hakkımı helal ediyorum, o da etsin"
        "Kalıcı çözüm zemini oldukça zayıf"
        "Emekli olacağım"
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Gülistan'ın Doku'nun anne ve babası adliyeye geldi: "Adalet yerini buldu"
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!
