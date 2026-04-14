2026 Diyanet İşleri Başkanlığı iş ilanı: Diyanet İşleri personel alımı şartları neler, başvuru tarihleri ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplam 3 bin 209 din görevlisi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. 4/B statüsündeki sözleşmeli kadrolar için başvuruların, 2024 KPSS puanı esas alınarak belirlenecek adaylar arasından yapılacak sözlü sınavla sonuçlandırılacağı ifade edildi. Kuruma ilişkin 2026 yılı personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Diyanet İşleri personel alımı şartları neler? Başvuru tarihleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın duyurusuna göre, gerekli şartları sağlayan kadın ve erkek adaylar başvurularını 20 Nisan–4 Mayıs 2026 tarihleri arasında, saat 16.30’a kadar “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.
DİYANET İŞLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.