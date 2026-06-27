Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
Giriş: 27 Haziran 2026 - 14:38 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00’de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:
28 Haziran Pazar
22.00 Güney Afrika - Kanada
29 Haziran Pazartesi
20.00 Brezilya - Japonya
23.30 Almanya - Paraguay
30 Haziran Salı
04.00 Hollanda - Fas
20.00 Fildişi Sahili - Norveç
1 Temmuz Çarşamba
00.00 Fransa - İsveç
2 Temmuz Perşembe
03.00 ABD - Bosna Hersek
3 Temmuz Cuma
21.00 Avustralya - Mısır
4 Temmuz Cumartesi
01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları
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