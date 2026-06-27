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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor!

        Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda heyecan yarın oynanacak Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 14:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya Kupası'nda son 32 turu başlıyor!

        2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın sabah oynanacak maçlarla tamamlanacak.

        Son 32 turu ise yarın TSİ 22.00’de oynanacak Güney Afrika - Kanada maçı ile başlayacak. 12 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar ile 'en iyi 3.ler' kontenjanında yer alacak 8 takımın adını son 32 turuna yazdıracağı turnuvada kesinleşen eşleşmelerde program şöyle:

        28 Haziran Pazar

        22.00 Güney Afrika - Kanada

        29 Haziran Pazartesi

        20.00 Brezilya - Japonya

        23.30 Almanya - Paraguay

        30 Haziran Salı

        04.00 Hollanda - Fas

        20.00 Fildişi Sahili - Norveç

        1 Temmuz Çarşamba

        00.00 Fransa - İsveç

        2 Temmuz Perşembe

        03.00 ABD - Bosna Hersek

        3 Temmuz Cuma

        21.00 Avustralya - Mısır

        4 Temmuz Cumartesi

        01.00 Arjantin - Yeşil Burun Adaları

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