2026 EKPSS başvuru takvimi: EKPSS kura tarihleri ve geç başvuru tarihi ne zaman? EKPSS geç başvuru ekranı
2026 EKPSS başvuru süreciyle ilgili kritik tarihler netleşmeye başladı. Kura çekimi ve geç başvuru günü adayların gündeminde ilk sıraya yerleşirken, "başvuruyu kaçıranlar için ikinci şans ne zaman?" sorusu da yanıt arıyor. İşte detaylar…
2026 EKPSS’ye dair önemli tarihler yavaş yavaş netlik kazanıyor. Özellikle kura çekimi ve geç başvuru günleri adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, başvuru sürecini kaçıranlar için tanınacak ikinci fırsatın ne zaman olacağı da merak ediliyor. İşte tüm ayrıntılar…
EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, EKPSS kura için geç başvuru süreci 3 Haziran 2026 Çarşamba günü başlayacak. Adaylar başvurularını 4 Haziran 2026 Perşembe gününe kadar tamamlayabilecek. Bu tarihler arasında yapılmayan başvurular ise geçersiz sayılacak.
EKPSS GEÇ BAŞVURU EKRANI
Başvuru işlemleri, ÖSYM’nin resmi sonuç ve başvuru sistemi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek.