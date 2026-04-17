2026 EKPSS takvimi: EKPSS ne zaman, hangi gün, saat kaçta? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adaylar için büyük önem taşıyan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) yaklaşırken heyecan da artıyor. Binlerce aday, EKPSS’ye ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav günü yaklaşırken adayların sınav giriş belgelerini kontrol etmeleri ve saat kurallarına dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, EKPSS ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde.
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS) 19 Nisan Pazar günü yapılacak.
EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre sınav, saat 10.15’te başlayacak ve tek oturum şeklinde uygulanacak. Adayların sınav binalarına giriş işlemleri ise saat 10.00’da sona erecek; bu saatten sonra gelen adaylar sınava kabul edilmeyecek.
EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
2026 EKPSS sınav giriş belgesi, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı.
Adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebiliyor.