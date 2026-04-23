Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kurban Bayramı yaklaşırken bankaların emekli promosyon oranları değişmeye başladı. Milyonlarca emekli ise hangi bankaya geçeceği konusunda kararsız kalıyor. Peki en yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank emekli promosyon oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emeklilere yönelik banka promosyon yarışında yeni bir dönem başladı. Nisan ayında güncellenen kampanyalarla birlikte, maaşını taşıma şartıyla sunulan promosyon tutarları dikkat çekici seviyelere yükseldi. Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte cazip fırsatlar öne çıkarken, emekliler en yüksek ödeme yapan bankaları yakından takip ediyor. Peki En yüksek emekli promosyonu hangi banka veriyor? İşte Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, Halkbank emekli promosyon oranları

        2

        EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

        BANKALARA GÖRE PROMOSYON ORANLARI

        VAKIFBANK

        Bankadan yapılan promosyon ödemesi açıklaması şöyle:

        Maaşını VakıfBank’a taşıyan emeklilere özel 30.000 TL'ye varan kazanım. Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL’ye varan ek kazanım fırsatı sunulacaktır.

        VAKIF KATILIM

        Bankadan yapılan açıklamada "15.04.2026-15.06.2026 tarihleri arasında geçerli olan Emekli Maaşı Ek Promosyon Kampanyası kapsamında, emekli maaşının Vakıf Katılım’dan alınması durumunda 25.000 TL’ye varan promosyon ödemesine ilave olarak, maaş tutarından bağımsız 15.000 TL’ye varan ek promosyon olmak üzere toplam 40.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapılacaktır." denildi.

        ZİRAAT BANKASI VE ZİRAAT KATILIM

        İki bankadan da yapılan açıklamada SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

        3

        HALKBANK

        Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecek.

        İŞ BANKASI

        İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

        ING BANK

        ING Türkiye, emeklilere sunduğu promosyon tutarını artırdı. Emekli maaşını ilk kez bankaya taşıyan emeklilerin, maaş tutarına bağlı olarak 32 bin TL’ye varan nakit promosyon kazanabileceğini duyurdu.

        Promosyon ile ilgili bankadan şu açıklama yapıldı:

        Maaşını ilk kez ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon elde edebiliyor. Bunun yanı sıra, belirli koşulların yerine getirilmesi hâlinde müşteriler, toplamda 17 bin TL’ye varan ek nakit promosyonlardan yararlanma imkânı buluyor.

        4

        YAPI KREDİ

        Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

        SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA da promosyon miktarını güncelledi. Maaşını Garanti BBVA'dan alan emeklilere maaşa göre 25.000 TL'ye varan promosyon vaat ediliyor. Bankadan yapılan açıklamada "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!" denildi.

        AKBANK

        Akbank da promosyon kampanyasını "​​​​​SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda​" açıklamasıyla duyurdu

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak yüzde 0 faizli, 6 ay vadeli 50.000 TL’ye varan kredi ile birlikte kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz en az biri yeni olmak üzere, yeni fatura ödeme talimatınıza 2.000 TL, mevcut fatura ödeme talimatınıza 1.000 TL toplamda 10.000 TL, kredi kartı harcamanıza toplam 10.000 TL ve davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan 10.000 TL olmak üzere 50.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.

        QNB

        QNB emekli promosyonu kampanyasını "31.000 TL’ye Varan Emeklilik Ödülü" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "8 Ekim 2025- 31 Ocak 2026 tarihleri arasında emekli maaşınızı QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan alarak 31.000 TL’ye varan emeklilik ödülü fırsatından yararlanın!" denildi.

        5

        TEB

        Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz." denildi.

        TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

        Türkiye Finans Katılım Bankası, yeni Emekli Maaş Promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası’na taşıyan emekliler 27.000 TL’ye varan promosyon ve bonusun yanı sıra davet edecekleri her bir emekli yakını için 500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL’ye varan nakit ödül de kazanacak. Böylece emeklilere toplamda 32.000 TL’ye varan bir fırsat sunulacak.

        ICBC TÜRKİYE

        Banka 2026 yılı için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu.

        6

        ŞEKERBANK

        Banka kampanyasını 27.500 TL'ye varan promosyon fırsatı avantajı şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşınıza bakılmaksızın, Şekerbank’ta promosyon fırsatı sizi bekliyor." denildi.

        ALBARAKA TÜRK

        Banka 2026 yılı emekli promosyon miktarını "30.000 TL'ye Varan Ödül!" şeklinde duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 20.000 TL'ye varan promosyon ve 10.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı!" denildi.

        DENİZBANK

        DenizBank "Emeklilere 27.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        7
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
