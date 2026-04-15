2026 evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı? 15 Nisan 2026 evde bakım aylığı ödemesi sorgulama ekranı
Nisan ayı evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılan destek ödemeleri bu ay da gündemdeki yerini koruyor. 2026 Ocak ayında yapılan artışla 13.878 TL'ye yükselen evde bakım aylığının 15 Nisan itibarıyla ödenip ödenmediği ise merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırıldı mı? Detaylar haberimizde.
EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır. Ödemeler illere göre farklı günlerde gerçekleştirildiği için bu tarih aralığında tüm hak sahipleri destek ödemelerini alabilmektedir.
Evde Bakım Yardımı kapsamında 2026 yılı Ocak–Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlarımız ve aileleri için bu ay toplam 7,1 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşlarının durumu, e-Devlet’te yer alan “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfası üzerinden kontrol edilebilmektedir. Sisteme kayıtlı vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ödeme bilgilerini sorgulayabilir.