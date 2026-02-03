Güneş tutulması ne zaman? 2026 halkalı ve tam güneş tutulması Türkiye'den gözükecek mi?
2026 yılında güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği gökyüzü gözlemcileri tarafından merak ediliyor. Güneş tutulması ayın, dünya ve güneş arasına girerek güneşi kapatmasıyla oluşuyor. Bu gök olayı sonucunda, ayın gölgesinde kalan bölgelerde güneş görülmeyecek. Peki, 2026 yılının güneş tutulması ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye'den gözükecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
Astronomide gök olaylarından biri olan güneş tutulması tarihi araştırılıyor. Güneş tutulmasının, tam tutulma, kısmi tutulma ve halkalı tutulma olarak üç türü bulunuyor. Ay gezegeninin, dünya ve güneş arasına girerek oluşturduğu güneş tutulması, 2026 yılında halkalı ve tam tutulma şeklinde gerçekleşecek. Bu kapsamda “Güneş tutulması ne zaman, hangi gün olacak, Türkiye’den çıplak gözle görülecek mi?” sorularının cevabı haberimizde...
2026 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2026 yılında gerçekleşecek güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına gelip Güneş’i tamamen veya kısmen kapatmasıyla oluşan bu gök olayı, 2026 Şubat ayında gerçekleşecek.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ
Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma “ateş halkası” şeklinde olacak.
Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika’nın güneyi ve Güney Amerika’nın güneyi civarında izlenebilecek.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ
Tam güneş tutulması 12 Ağustos 2026 tarihinde görülecek. Bu tutulmada Ay, Güneş’i tamamen kapatacak.
Tam tutulma Grönland, İzlanda, kuzey İspanya ve çevresindeki bölgelerde izlenebilecek. Çevre ülkelerde ise kısmi tutulma olarak görülebilir.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?
2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye’den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.
17 Şubat’ta gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sadece çok küçük bir kırpılma halinde gözükecek.
12 Ağustos’ta olacak tam güneş tutulması ise Türkiye'den çıplak gözle görülemeyecek.