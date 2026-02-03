GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN GÖZÜKECEK Mİ?

2026 yılındaki halkalı ve tam güneş tutulmaları, Türkiye’den doğrudan tam olarak gözlemlenemeyecek. Ama bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.

17 Şubat’ta gerçekleşecek halkalı güneş tutulması sadece çok küçük bir kırpılma halinde gözükecek.

12 Ağustos’ta olacak tam güneş tutulması ise Türkiye'den çıplak gözle görülemeyecek.