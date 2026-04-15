        Haberler Bilgi Gündem 2026 Hac takvimi: İlk hac kafilesi ne zaman yola çıkacak? Hacı adayları Arafat’a ne zaman çıkacak?

        Her yıl hac ibadetini yerine getirmek ve kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen binlerce hacı adayı için heyecanlı bekleyiş sona ermek üzere. İlk kafilenin yola çıkış tarihi açıklandı. Peki ilk hac kafilesi ne zaman yola çıkacak? Hacı adayları Arafat'a ne zaman çıkacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:23 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen “2026 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında hem Türkiye’de hem de Suudi Arabistan’daki hazırlıklar devam ediyor. Peki ilk hac kafilesi ne zaman yola çıkacak? Hacı adayları Arafat’a ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde.

        İLK HAC KAFİLESİ NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?

        Hac ibadetini yerine getirmek üzere Türkiye’den kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi, 18 Nisan Cumartesi günü yola çıkacak.

        HACI ADAYLARI ARAFAT'A NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Hacı adayları, hac ibadetine dair görevlerini tamamlamalarının ardından 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat’a çıkacak ve burada vakfeye duracak.

        YURDA DÖNÜŞ NE ZAMAN?

        Hacıların yurda dönüşleri 31 Mayıs itibarıyla başlayacak, kafilelerin Türkiye’ye dönüş süreci ise 25 Haziran’a kadar devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
