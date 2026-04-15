2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez ritüelleri neler, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez duası nasıl okunur?

NASIL DİLEK DİLENİR?

5 Mayıs akşam ezanı vaktinde gül ağacının altında dilek dileme geleneği gerçekleştirilir. Gül dallarına para asılır, eski zamanlarda ise kese içine konulan paralar ağacın dibine gömülürdü. Ayrıca açık bir cüzdan bırakmak da yaygın uygulamalardandır. Dilekler kâğıda yazılarak ya da çeşitli şekillerle gül ağacının altına çizilerek de ifade edilebilir; bu çizimler taş veya toprakla yapılabilir.

6 Mayıs sabahı ise gül ağacına bırakılan paralar ve dilekler erkenden toplanır. Para cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmadan saklanır. Böylece bu paranın kişiye yıl boyunca bereket ve bolluk getireceğine inanılır.

Hıdırellez’deki uygulamalar bununla da sınırlı değildir. Anadolu’nun birçok yerinde, akşam vakti her aile bireyi için yedi adet fasulye ya da nohut ekilir. Bu uygulamayla kişilerin yaşayabileceği olumsuzlukların bu tohumlara geçeceğine inanılır.

Gül ağacına dilek asma sırasında bir de dilek duası okunur. Dilekler bırakıldıktan sonra Hıdırellez dilek duasıyla bu ritüel tamamlanır.