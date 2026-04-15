2026 Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez ritüelleri neler, nasıl dilek dilenir? Hıdırellez duası nasıl okunur?
Baharın gelişiyle özdeşleştirilen Hıdırellez için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüzyıllardır Türk dünyasında ve Balkanlar'da kutlanan bu özel gün, doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte umut, bereket ve yenilenme duygularını da simgeliyor. İnanca göre Hızır ile İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu bu anlamlı gece, dileklerin tutulduğu, ateşlerin yakıldığı ve çeşitli ritüellerin yapıldığı en özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor. Peki Hıdırellez ne zaman başlıyor? Hıdırellez duası nasıl okunur? Merak edilenler haberimizde.
Doğa ile yeniden doğuşun ve bereketin sembolü olarak kabul edilen Hıdırellez, 2026 yılında da farklı gelenek ve ritüellerle kutlanmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar ise şimdiden “Hıdırellez ne zaman, kaç gün kaldı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.
2026 HIDIRELLEZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Her yıl olduğu gibi 2026’da da Hıdırellez tarihleri sabit kalacak. Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak bilinen bu özel zaman dilimi, 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak ve 6 Mayıs Çarşamba akşamına kadar sürecek.
HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELER?
Hıdırellez, özellikle kırsal bölgelerde ve köylerde çeşitli gelenek ve ritüellerle kutlanır. İşte en bilinen uygulamalardan bazıları:
Dilek dileme: Gül ağacının altına dilekler yazılır ya da sembollerle çizilir. Kimileri küçük kâğıtlara isteklerini not ederken, kimileri ev, araba veya para gibi temsili çizimler yapar.
Ateşten atlama: Kötülüklerden arınmak ve hastalıklardan korunmak amacıyla yakılan ateşin üzerinden atlanır.
Piknik ve eğlenceler: Doğayla iç içe kutlamalar yapılır; halk oyunları oynanır, saz eşliğinde şenlikler düzenlenir.
Baht açma ritüelleri: Genç kızlar için yapılan “baht açma” törenlerinde suya yüzük veya bilezik bırakılarak kısmet açılması dilenir.
NASIL DİLEK DİLENİR?
5 Mayıs akşam ezanı vaktinde gül ağacının altında dilek dileme geleneği gerçekleştirilir. Gül dallarına para asılır, eski zamanlarda ise kese içine konulan paralar ağacın dibine gömülürdü. Ayrıca açık bir cüzdan bırakmak da yaygın uygulamalardandır. Dilekler kâğıda yazılarak ya da çeşitli şekillerle gül ağacının altına çizilerek de ifade edilebilir; bu çizimler taş veya toprakla yapılabilir.
6 Mayıs sabahı ise gül ağacına bırakılan paralar ve dilekler erkenden toplanır. Para cüzdana konur ve yıl boyunca harcanmadan saklanır. Böylece bu paranın kişiye yıl boyunca bereket ve bolluk getireceğine inanılır.
Hıdırellez’deki uygulamalar bununla da sınırlı değildir. Anadolu’nun birçok yerinde, akşam vakti her aile bireyi için yedi adet fasulye ya da nohut ekilir. Bu uygulamayla kişilerin yaşayabileceği olumsuzlukların bu tohumlara geçeceğine inanılır.
Gül ağacına dilek asma sırasında bir de dilek duası okunur. Dilekler bırakıldıktan sonra Hıdırellez dilek duasıyla bu ritüel tamamlanır.
HIDIRELLEZ DUASI NASIL OKUNUR?
Bismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.