        Haberler Bilgi Gündem 2026 İl il kurbanlık fiyatları: Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar?

        Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Türkiye genelinde üreticilerden alınan ilk bilgilere göre, 2026 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar? İşte il il kurbanlık fiyatları...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 00:52 Güncelleme:
        026 Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık piyasasında hareketlilik artarken, fiyatlar da yavaş yavaş belirginleşiyor. Besicilerden gelen bilgilere göre, artan maliyetlerin etkisiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları yeniden şekilleniyor. Güncel kurbanlık fiyatları ise vatandaşlar tarafından dikkatle izleniyor. Peki Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar? İşte il il kurbanlık fiyatları...

        BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI

        Tosun (büyükbaş): 510 TL/kg

        Düve / İnek: 475 TL/kg

        Koç (küçükbaş): 450 TL/kg

        Dişi koyun: 350 TL/kg

        Bu fiyatlar; bölgeye, hayvanın ırkına ve canlı ağırlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

        2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI

        2026 yılı için illere göre tahmini kurbanlık fiyat aralıkları şu şekilde öne çıkıyor:

        İstanbul’da büyükbaş hayvanlar 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşlar 18.000 - 45.000 TL, 7/1 büyükbaş hisse fiyatları ise 30.000 - 55.000 TL aralığında bulunuyor.

        Ankara’da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL, hisse bedelleri ise 28.000 - 50.000 TL arasında değişiyor.

        İzmir’de büyükbaş fiyatları 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL, hisse fiyatları ise 30.000 - 50.000 TL seviyelerinde seyrediyor.

        Erzurum ve Kars gibi Anadolu illerinde ise büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL, hisse fiyatlarının ise 25.000 - 45.000 TL aralığında olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığ...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Şehit ve gazi aileleri hak sahibi
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İşte kupada yarı final programı!
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
