2026 İl il kurbanlık fiyatları: Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Türkiye genelinde üreticilerden alınan ilk bilgilere göre, 2026 yılına ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanların canlı kilo fiyatları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatı ne kadar? İşte il il kurbanlık fiyatları...
BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ FİYATLARI
Tosun (büyükbaş): 510 TL/kg
Düve / İnek: 475 TL/kg
Koç (küçükbaş): 450 TL/kg
Dişi koyun: 350 TL/kg
Bu fiyatlar; bölgeye, hayvanın ırkına ve canlı ağırlığına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2026 İL İL KURBANLIK FİYATLARI
2026 yılı için illere göre tahmini kurbanlık fiyat aralıkları şu şekilde öne çıkıyor:
İstanbul’da büyükbaş hayvanlar 140.000 - 400.000 TL, küçükbaşlar 18.000 - 45.000 TL, 7/1 büyükbaş hisse fiyatları ise 30.000 - 55.000 TL aralığında bulunuyor.
Ankara’da büyükbaş 110.000 - 350.000 TL, küçükbaş 18.000 - 40.000 TL, hisse bedelleri ise 28.000 - 50.000 TL arasında değişiyor.
İzmir’de büyükbaş fiyatları 140.000 - 330.000 TL, küçükbaş 18.000 - 45.000 TL, hisse fiyatları ise 30.000 - 50.000 TL seviyelerinde seyrediyor.
Erzurum ve Kars gibi Anadolu illerinde ise büyükbaş hayvanların 100.000 - 280.000 TL, küçükbaşların 15.000 - 35.000 TL, hisse fiyatlarının ise 25.000 - 45.000 TL aralığında olması bekleniyor.