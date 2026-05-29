        2026 KPSS Sınav Takvimi: Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS sınav tarihleri

        Kamuya atanma hedefi olan binlerce aday için 2026 KPSS süreci heyecanla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını ve sınavların hangi gün gerçekleştirileceğini merak ediyor. Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 15:02 Güncelleme:
        2026 KPSS ÖN LİSANS VE LİSAN SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Ön Lisans

        Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

        Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

        Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

        KPSS Lisans

        Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026

        Genel Yetenek – Genel Kültür: 6 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 1. Gün: 12 Eylül 2026

        Alan Bilgisi 2. Gün: 13 Eylül 2026

        Sonuç Açıklama Tarihi: 7 Ekim 2026

        2026 KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için 2026 yılına ait başvuru ve sınav tarihleri netleşti. Adaylar, başvurularını 22 Eylül ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        DHBT oturumu ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. Sınavın ardından adayların merakla beklediği sonuçlar 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
