2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: KPSS lise, Ön Lisans ve Lisans oturumları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?

Gözler KPSS 2026 takviminde! Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri belli oldu. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar için kritik günler tek tek açıklandı. Peki KPSS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?