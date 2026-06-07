2026 KPSS SINAV TAKVİMİ: KPSS lise, Ön Lisans ve Lisans oturumları ne zaman yapılacak? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
KPSS 2026 takvimi netleşti! Lisans, ön lisans ve lise mezunlarını yakından ilgilendiren kritik tarihler açıklandı. Başvurular ne zaman başlıyor, sınavlar hangi tarihte yapılacak? Memuriyet hayali kuran milyonlarca aday için tüm detaylar burada!
Gözler KPSS 2026 takviminde! Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının tarihleri belli oldu. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar için kritik günler tek tek açıklandı. Peki KPSS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvuru süreci 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026’ya kadar devam edecek. Adaylar bu tarihler arasında işlemlerini tamamlayabilecek.
Sınav, 25 Ekim 2026 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar ise 19 Kasım 2026 günü erişime açılacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar bu süre içinde başvurularını tamamlayabilecek.
Sınavın uygulanacağı tarih 4 Ekim 2026 olarak belirlenirken, KPSS Ön Lisans sonuçlarının ise 30 Ekim 2026’da açıklanması planlanıyor.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Adaylar bu süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayabilecek.
Sınavın ilk oturumu olan Genel Yetenek–Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Alan Bilgisi oturumları ise iki gün sürecek şekilde planlandı. Birinci gün sınavı 12 Eylül 2026’da, ikinci gün sınavı ise 13 Eylül 2026’da uygulanacak.
KPSS Lisans sonuçlarının açıklanma tarihi ise 7 Ekim 2026 olarak duyuruldu.
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar bu tarihler arasında başvurularını gerçekleştirebilecek.
DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olup, sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacaktır.
Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.