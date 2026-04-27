2026 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesini kimler alabilecek?
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Peki 2026 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilere verilecek bayram ikramiyesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Özellikle ödeme tarihleri ve ikramiye tutarına ilişkin beklentiler artarken, gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrildi. Ekonomik anlamda bayram öncesi rahatlama sağlayan bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı ve kimleri kapsayacağı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 2026 Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs’ta başlayacak olması nedeniyle, emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin 20 Mayıs’tan itibaren, tahsis numarasına göre kademeli şekilde hesaplara yatırılması öngörülüyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında emekli maaşı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı ve ölüm aylığı alanların yanı sıra, sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri bulunan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.