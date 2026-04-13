2026 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konuların başında Kurban Bayramı tatili geliyor. Özellikle dini vecibelerini yerine getirmek ve uzun bir tatil planlamak isteyenler, bayramın ne zaman olacağını merak ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Detaylar haberimizde.
Ramazan Bayramı’nı geride bıraktığımız bu günlerde, vatandaşların merak ettiği konuların başında Kurban Bayramı tatili geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Detaylar haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
2026 Kurban Bayramı tatili, mevcut takvime göre arefe günü yarım gün olmak üzere 4 gün sürecek bayram tatiliyle birlikte toplam 4,5 gün olarak hesaplanıyor.
9 GÜN TATİL OLACAK MI?
En çok merak edilen konuların başında “Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?” sorusu geliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı, ilerleyen günlerde yetkili kurumlar tarafından yapılacak duyurularla netlik kazanacak.