KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak takvim incelendiğinde, arefe gününün 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelmesi, tatilin uzatılma ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin resmi günlerle birleştirilmesi mümkün olabilir. Söz konusu izinlerin uygulanması halinde, 23-24 Mayıs hafta sonuyla başlayan süreç, bayramın ardından 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam ederek toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sunabilir.