2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün tatil olacak mı?
Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde, tatil planı yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında ''Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?'' sorusu geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün tatil olacak mı? Detaylar haberimizde.
Kısa süren Ramazan Bayramı tatilinin ardından milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilip uzatılıp uzatılmayacağına odaklandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar ise hem bayram hazırlıklarını hem de seyahat düzenlerini netleştirmek için Kurban Bayramı’na ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecektir. 26 Mayıs ise Kurban Bayramı arefesine denk gelmektedir.
26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün
28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün
29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak takvim incelendiğinde, arefe gününün 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelmesi, tatilin uzatılma ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin resmi günlerle birleştirilmesi mümkün olabilir. Söz konusu izinlerin uygulanması halinde, 23-24 Mayıs hafta sonuyla başlayan süreç, bayramın ardından 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam ederek toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sunabilir.