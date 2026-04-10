Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        2026 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 9 gün tatil olacak mı?

        Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız bu günlerde, tatil planı yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında ''Kurban Bayramı 9 gün olacak mı?'' sorusu geliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün tatil olacak mı? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 10:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kısa süren Ramazan Bayramı tatilinin ardından milyonlarca kişi, Kurban Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleştirilip uzatılıp uzatılmayacağına odaklandı. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar ise hem bayram hazırlıklarını hem de seyahat düzenlerini netleştirmek için Kurban Bayramı’na ilişkin resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

        2

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 yılında Kurban Bayramı, 27 Mayıs – 30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecektir. 26 Mayıs ise Kurban Bayramı arefesine denk gelmektedir.

        26 Mayıs 2026 Salı: Kurban Bayramı Arefesi

        27 Mayıs 2026 Çarşamba: Kurban Bayramı 1. gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe: Kurban Bayramı 2. gün

        29 Mayıs 2026 Cuma: Kurban Bayramı 3. gün

        30 Mayıs 2026 Cumartesi: Kurban Bayramı 4. gün

        3

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair yetkili kurumlardan şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ancak takvim incelendiğinde, arefe gününün 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk gelmesi, tatilin uzatılma ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda, kamu çalışanları için 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün, 26 Mayıs Salı günü ise yarım gün idari izin verilmesi durumunda, bayram tatilinin resmi günlerle birleştirilmesi mümkün olabilir. Söz konusu izinlerin uygulanması halinde, 23-24 Mayıs hafta sonuyla başlayan süreç, bayramın ardından 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam ederek toplamda 9 günlük bir tatil imkânı sunabilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yılın en zorlu seçimi
        16 yılın en zorlu seçimi
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor