2026 Kurban Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı?
Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız, Kurban Bayramı'nın ise yaklaştığı bu günlerde; hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında şu soru geliyor: "Tatil 9 gün olacak mı?" Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, yılın ikinci büyük bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca çalışanın gündemindeki en önemli başlıklardan biri ise bayram tatilinin kaç gün süreceği oluyor.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:
- Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)
- Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
- Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
- Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
- Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
2026 Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk gününün çarşamba olması ise tatilin uzama ihtimalini artıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok kişi hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkânı elde edebilir.