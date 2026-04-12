Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 Kurban Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı?

        2026 Kurban Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor, tatil 9 gün olacak mı?

        Ramazan Bayramı'nı geride bıraktığımız, Kurban Bayramı'nın ise yaklaştığı bu günlerde; hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler hem de uzun bir tatil planı yapmak isteyen milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği konuların başında şu soru geliyor: "Tatil 9 gün olacak mı?" Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Tatil 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, yılın ikinci büyük bayramı Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bu gelişmeyle birlikte milyonlarca çalışanın gündemindeki en önemli başlıklardan biri ise bayram tatilinin kaç gün süreceği oluyor.

        2

        2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

        - Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı (Yarım gün tatil)

        - Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        - Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        - Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        - Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        3

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        2026 Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk gününün çarşamba olması ise tatilin uzama ihtimalini artıran önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Pazartesi ve salı günlerinin idari izin kapsamına alınması durumunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan pek çok kişi hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkânı elde edebilir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney hakkında yeni iddia
        Hamaney hakkında yeni iddia
        ABD ve İran anlaşamadı!
        ABD ve İran anlaşamadı!
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Camgöz Gary dehşeti!
        Camgöz Gary dehşeti!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"