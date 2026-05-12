        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kurban Bayramı 1. günü hangi güne denk geliyor?

        2026 Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Bayram tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

        Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın aklında tatil planları ve kurban ibadeti yer alıyor. Uzun tatil planı yapan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bayram tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri yakından takip edilmeye devam ediyor. İşte Kurban Bayramı tatiline dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca kişi hem kurban ibadetini hem de tatil planlarını gündemine almış durumda. Özellikle uzun bir tatil fırsatı değerlendirmek isteyenler, bayram tatilinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini yakından izliyor. İşte Kurban Bayramı tatiline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        KURBAN BAYRAMI 1. GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında Kurban Bayramı, Mayıs ayının son haftasında idrak edilecek. Bayram takvimi ise şu şekilde:

        Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

        Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

        Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması bekleniyor. Hafta sonlarıyla birleşen tatil süreci 23 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Mayıs’ta sona erecek. Kamu çalışanları ise 1 Haziran Pazartesi günü yeniden mesaiye dönecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
