        Kurban Bayramı'na kısa süre kala Türkiye genelinde kurbanlık piyasası hareketlenmeye başladı. 2026 yılı kurbanlık satış fiyatları netleşmeye başlarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları kurbanlık almayı düşünenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Canlı kurbanlık kilo fiyatı ne kadar?", "Büyükbaş hisse fiyatları kaç TL oldu?" İşte 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il büyükbaş-küçükbaş koyun, dana, kuzu canlı kilo ve hisse fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 21:16 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yoğunluk her geçen gün artıyor. Türkiye’nin birçok ilinde besiciler satış hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık arayışına başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gibi büyükşehirlerde fiyat aralıkları dikkat çekerken, canlı kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Uzmanlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının hayvanın cinsi, kilosu ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Peki, 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İl il büyükbaş-küçükbaş koyun, dana, kuzu canlı kilo ve hisse fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...

        2

        2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

        2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:

        Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL

        Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL

        Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL

        3

        KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.

        Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL

        Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL

        Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL

        4

        CANLI KİLO FİYATI KAÇ TL OLDU?

        2026 yılı itibarıyla canlı kurbanlık kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama fiyatlar şu şekilde:

        Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 320 TL – 430 TL

        Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 300 TL – 400 TL

        5

        İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2026

        Bazı büyükşehirlerde öne çıkan ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde:

        İstanbul: Büyükbaş hisse 30-45 bin TL

        Ankara: Büyükbaş hisse 28-40 bin TL

        İzmir: Büyükbaş hisse 30-42 bin TL

        Bursa: Küçükbaş 20-35 bin TL

        Konya: Büyükbaş hisse 25-38 bin TL

        Gaziantep: Küçükbaş 18-30 bin TL

        Fiyatların kurban pazarının bulunduğu bölgeye ve hayvanın ağırlığına göre değişebileceği belirtiliyor.

        6

        MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 20.950 TL

        Bağış Fiyatı: 20.450 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 25.950 TL

        Bağış Fiyatı: 25.450 TL

        23-27 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 36.450 TL

        Money Bonus'lu Fiyatı: 34.450 TL

        Bağış Fiyatı: 33.950 TL

        Peşin fiyatına 4 taksit (Money Bonus), 3 taksit (Maximum, World, Bankkart vb.) ve 2 taksit seçenekleri mevcut.

        Sakatatlar fiyatlara dahil değildir.

        7

        CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

        12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 22.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 21.150 TL

        Bağış Fiyatı: 19.950 TL

        16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık

        Standart Fiyatı: 27.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 26.150 TL

        Bağış Fiyatı: 26.950 TL

        20-24 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)

        Standart Fiyatı: 34.950 TL

        Maximum Kartlı Fiyatı: 33.150 TL

        Bağış Fiyatı: 31.750 TL

        Kurumlara bağış yapıldığında fiyatlar küçükbaş Karaman için 16.950 TL'ye kadar düşmektedir. Sakatatlar fiyata dahildir.

        8

        BİÇEN MARKET KURBANLIK FİYATLARI

        25-30 Kg Büyükbaş Küçük Hisse Fiyatı 29.750 TL

        30-35 Kg Büyükbaş Orta Hisse Fiyatı 35.000 TL

        35-40 Kg Büyükbaş Büyük Hisse Fiyatı 39.500 TL

        20-25 Kg Koç Fiyatı 29.900 TL

        Kesim, parçalama, paketleme ve paylama işlemleri ücretsizdir. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Kurban payları bayramın 2. ve 3. günü saat 21:00'e kadar şubelerden teslim alınabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
