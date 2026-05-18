Kurbanlık fiyatları il il 2026! Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı'na kısa süre kala Türkiye genelinde kurbanlık piyasası hareketlenmeye başladı. 2026 yılı kurbanlık satış fiyatları netleşmeye başlarken, büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları kurbanlık almayı düşünenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Canlı kurbanlık kilo fiyatı ne kadar?", "Büyükbaş hisse fiyatları kaç TL oldu?" İşte 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il büyükbaş-küçükbaş koyun, dana, kuzu canlı kilo ve hisse fiyatı...
Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında yoğunluk her geçen gün artıyor. Türkiye’nin birçok ilinde besiciler satış hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık arayışına başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya gibi büyükşehirlerde fiyat aralıkları dikkat çekerken, canlı kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Uzmanlar, bu yıl kurbanlık fiyatlarının hayvanın cinsi, kilosu ve bulunduğu şehre göre değişiklik gösterebileceğini belirtiyor. Peki, 2026 kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? İl il büyükbaş-küçükbaş koyun, dana, kuzu canlı kilo ve hisse fiyatı belli oldu mu? İşte detaylar...
2026 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
2026 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları şehir ve hayvanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Ortalama fiyat aralıkları şu şekilde:
Dana fiyatları: 140 bin TL – 260 bin TL
Tosun fiyatları: 180 bin TL – 320 bin TL
Büyükbaş hisse fiyatları: 22 bin TL – 45 bin TL
KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2026
Küçükbaş kurbanlık fiyatları da bölgelere göre farklılık gösteriyor. Koyun ve keçi fiyatlarında canlı kilo artışları dikkat çekiyor.
Koyun fiyatları: 18 bin TL – 35 bin TL
Koç fiyatları: 25 bin TL – 45 bin TL
Keçi fiyatları: 20 bin TL – 32 bin TL
CANLI KİLO FİYATI KAÇ TL OLDU?
2026 yılı itibarıyla canlı kurbanlık kilogram fiyatları da netleşmeye başladı. Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama fiyatlar şu şekilde:
Büyükbaş canlı kilo fiyatı: 320 TL – 430 TL
Küçükbaş canlı kilo fiyatı: 300 TL – 400 TL
İL İL KURBANLIK FİYATLARI 2026
Bazı büyükşehirlerde öne çıkan ortalama kurbanlık fiyatları şu şekilde:
İstanbul: Büyükbaş hisse 30-45 bin TL
Ankara: Büyükbaş hisse 28-40 bin TL
İzmir: Büyükbaş hisse 30-42 bin TL
Bursa: Küçükbaş 20-35 bin TL
Konya: Büyükbaş hisse 25-38 bin TL
Gaziantep: Küçükbaş 18-30 bin TL
Fiyatların kurban pazarının bulunduğu bölgeye ve hayvanın ağırlığına göre değişebileceği belirtiliyor.
MİGROS KURBANLIK FİYATLARI
12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık
Standart Fiyatı: 22.950 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 20.950 TL
Bağış Fiyatı: 20.450 TL
16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık
Standart Fiyatı: 27.950 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 25.950 TL
Bağış Fiyatı: 25.450 TL
23-27 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)
Standart Fiyatı: 36.450 TL
Money Bonus'lu Fiyatı: 34.450 TL
Bağış Fiyatı: 33.950 TL
Peşin fiyatına 4 taksit (Money Bonus), 3 taksit (Maximum, World, Bankkart vb.) ve 2 taksit seçenekleri mevcut.
Sakatatlar fiyatlara dahil değildir.
CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI
12-16 Kg Küçükbaş Karaman Kurbanlık
Standart Fiyatı: 22.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 21.150 TL
Bağış Fiyatı: 19.950 TL
16-20 Kg Küçükbaş Kıvırcık Kurbanlık
Standart Fiyatı: 27.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 26.150 TL
Bağış Fiyatı: 26.950 TL
20-24 Kg Büyükbaş Kurbanlık (1/7 Hisse)
Standart Fiyatı: 34.950 TL
Maximum Kartlı Fiyatı: 33.150 TL
Bağış Fiyatı: 31.750 TL
Kurumlara bağış yapıldığında fiyatlar küçükbaş Karaman için 16.950 TL'ye kadar düşmektedir. Sakatatlar fiyata dahildir.
BİÇEN MARKET KURBANLIK FİYATLARI
25-30 Kg Büyükbaş Küçük Hisse Fiyatı 29.750 TL
30-35 Kg Büyükbaş Orta Hisse Fiyatı 35.000 TL
35-40 Kg Büyükbaş Büyük Hisse Fiyatı 39.500 TL
20-25 Kg Koç Fiyatı 29.900 TL
Kesim, parçalama, paketleme ve paylama işlemleri ücretsizdir. Peşin fiyatına 3 taksit imkanı bulunmaktadır. Kurban payları bayramın 2. ve 3. günü saat 21:00'e kadar şubelerden teslim alınabilir.