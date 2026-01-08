Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri: Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        2026 KYK burs ve kredi ödeme tarihleri: Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 eğitim öğretim döneminde yükseköğrenim öğrencilerine ödenecek zamlı KYK burs ve kredi tutarlarını açıkladı. Bu son dakika gelişmesi sonrası burs ve kredi imkanından yararlanmak için başvuru yapanlar ödemelerin hangi tarihte yatırılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı. Bu ödemeler, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay belirli tarihler arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre yatırılıyor. Peki; Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? İşte, 2026 KYK burs ödeme tarihleri

        Giriş: 08.01.2026 - 16:15 Güncelleme: 09.01.2026 - 09:50
        1

        Zamlı KYK burs ve kredi tutarlarının açıklanmasının ardından ödemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. "KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki; 2026 KYK bursu ne zaman ödenecek, toplu ödeme yapılacak mı? İşte son durum ve gelişmeler…

        2

        2026 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?

        2026'da burs ve kredi miktarı yüzde 33 artışla lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseldi.

        3

        2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

        Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak ve 10 Ocak'ta sona erecek.

        Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.

