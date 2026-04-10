2026 LGS tarihi ve saati belli oldu mu? Son başvuru günü ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin dikkati LGS takvimine yöneldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 LGS başvuru ve uygulama kılavuzu doğrultusunda sınav süreci planlanan takvime göre ilerliyor. Başvuru sürecini yakından izleyen adaylar ve veliler, işlemlerini belirlenen tarihler arasında çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 LGS ne zaman, hangi gün, saat kaçta? LGS son başvuru günü ne zaman? Detaylar haberimizde.
Giriş: 10.04.2026 - 11:24
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine kısa bir süre kalırken, LGS takvimi öğrenci ve velilerin en çok gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurduğu takvime göre başvuru süreci sürerken, dikkatler son başvuru tarihine yoğunlaşmış durumda. Sınava girecek adaylar ise işlemlerini zamanında tamamlayabilmek için süreci dikkatle takip ediyor.
2026 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Liselere Giriş Sınavı (LGS) 13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde uygulanacak. Sözel bölüm saat 09.30’da, sayısal bölüm ise 11.30’da başlayacak.
2026 LGS SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
23 Mart’ta başlayan LGS başvuruları, 10 Nisan 2026 itibarıyla sona erecek.
