2026 LGS takvimi: LGS son başvuru tarihi uzatıldı mı? LGS sınavı ne zaman?
Milyonlarca öğrencinin kariyeri açısından kritik bir dönemeç olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için geri sayım sürüyor. Başvuru sürecini tamamlayamayan adaylara ise ek süre tanındı. Peki, LGS başvuru süresi uzatıldı mı? LGS sınavı ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.
LGS SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla başvuru süresi uzatıldı. Bu kapsamda öğrenci başvuruları 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen onay işlemleri ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59’a kadar devam edecek.
Merkezî sınava katılım isteğe bağlı olup başvurular, 15 Nisan saat 23.59’a kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.
LGS SINAVI NE ZAMAN?
Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programı doğrultusunda, 14 Haziran’da oynanacak karşılaşmanın LGS günü sabah saat 07.00’ye denk gelmesi nedeniyle sınav tarihi bir gün öne çekildi. Bu kapsamda LGS, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek.