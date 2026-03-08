Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Mart temettü ödemeleri başlıyor: Bu ay 11 şirket kâr payı ödemesi yapacak! Mart temettü ödeme günleri ve tutarı

        2026 Mart temettü ödemeleri başlıyor: Bu ay 11 şirket kâr payı ödemesi yapacak

        Mart ayında 11 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımlarında Ford, Akbank, Tofaş ve Koç Holding gibi büyük şirketler de yer alıyor. Hissedarlar, belirlenen tarihlerde hisse başına temettü ödemelerini alabilecek. İşte, 2026 Mart ayı temettü takvimi ve ödeme tarihleri…

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 11:32
        1

        Mart ayında 11 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımlarında Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Aygaz gibi büyük şirketler hissedarlarına hisse başına temettü verecek. Peki, temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylarıyla Mart ayı temettü takvimi…

        2

        Şirket: Aygaz A.Ş.

        Bist kodu: AYGAZ

        Temettü tutarı: 10,6675 T

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        3

        Şirket: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: FROTO

        Temettü tutarı: 3,0940 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        4

        Şirket: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş

        Bist kodu: TUPRS

        Temettü tutarı: 8,8229 TL

        Ödeme tarihi: 16.03.2026

        5

        Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

        Bist kodu: NUHCM

        Temettü tutarı: 19,1250 TL

        Ödeme tarihi: 17.03.2026

        6

        Şirket: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

        Bist kodu: TOASO

        Temettü tutarı: 17,0000 TL

        Ödeme tarihi: 23.03.2026

        7

        Şirket: Koç Holding A.Ş.

        Bist kodu: KCHOL

        Temettü tutarı: 5,8055 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        8

        Şirket: Agesa Hayat ve Emeklilik A.

        Bist kodu: AGESA

        Temettü tutarı: 5,9028 TL

        Ödeme tarihi: 25.03.2026

        9

        Şirket: Akbank T.A.Ş

        Bist kodu: AKBNK

        Temettü tutarı: 1,8715 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        10

        Şirket: İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        Bist kodu: ISGYO

        Temettü tutarı: 0,0834 TL

        Ödeme tarihi: 31.03.2026

        11

        Şirket: Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

        Bist kodu: ANHYT

        Temettü tutarı: 6,9186 TL

        Ödeme tarihi: 26.03.2026

        12

        Şirket: Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.

        Bist kodu: FMIZP

        Temettü tutarı: 4,0426 TL

        Ödeme tarihi: 27.03.2026

