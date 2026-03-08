Mart ayında 11 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapmaya hazırlanıyor. 16 Mart ile 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek kâr payı dağıtımlarında Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Aygaz gibi büyük şirketler hissedarlarına hisse başına temettü verecek. Peki, temettü ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylarıyla Mart ayı temettü takvimi…