2026 Mayıs dolunayı ne zaman? Mayıs dolunayının burçlara etkisi
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gökyüzü meraklılarının gündeminde dolunay tarihi ve burçlara etkileri öne çıkıyor. Astrolojiyle ilgilenenler, "Mayıs dolunayı ne zaman gerçekleşecek, hangi burçları nasıl etkileyecek?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle duygusal değişimler, ilişkiler ve kariyer üzerindeki olası etkiler merak edilirken, Mayıs dolunayının tarihi ve burçlara yansımaları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Mayıs dolunayı ne zaman? İşte Mayıs dolunayının burçlara etkisi
Bu hafta gökyüzü oldukça sert ve dönüştürücü. 24 Nisan’da Venüs’ün, 26 Nisan’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçişinin etkileri devam ederken, haftanın ana kırılması 1 Mayıs’taki Akrep Dolunay’ı. Dolunay bastırılan duyguların açığa çıktığı, gizli kalan gerçeklerin ortaya döküldüğü ve hayatınızda artık sürdürülemeyen ne varsa net bir şekilde sonlandığı bir süreci işaret ediyor. İlişkilerde, para konularında ve duygusal bağlarda güç savaşları, yüzleşmeler ve keskin kararlar var. Peki 27 Nisan – 3 Mayıs’ta 12 burcu neler bekliyor, detaylar haberimizde
MAYIS AYI DOLUNAYI NE ZAMAN?
1 Mayıs 2026’da ayın ilk dolunayı, Cuma günü Türkiye saatiyle 20:23 civarında gerçekleşecek ve Akrep burcunda yaşanacak.
31 Mayıs 2026’da ise ayın ikinci dolunayı, Pazar günü saat 11:45 sularında meydana gelecek ve Yay burcunda etkili olacak.
MAYIS AYI DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ
Koçlar, Dolunay sizi maddi ve duygusal bağlar üzerinden vuruyor. Ortak para, borç, alacak konuları netleşebilir. Biriyle olan bağınızı sorgulayabilirsiniz.
Boğalar, bu Dolunay’da ilişkiler netleşiyor. Ya devam ya tamam. Çünkü gerçekler artık ortaya çıkıyor.
İkizler burçları, Dolunay size şunu söylüyor: Düzeninizi değiştirin. İş, günlük hayat ve sağlık konularında net bir karar alabilirsiniz.
Yengeçler, aşk hayatınızda yoğun bir yüzleşme var. Bir ilişki ya eskisinden daha güçlü devam edebilir ya da tamamen kapanabilir.
Aslanlar, aile, ev ve geçmiş konular açılıyor. İçinize attığınız duygular ortaya çıkabilir. Ev düzeni ya da aile ilişkilerinde kırılma mümkün.
Başaklar, duyduğunuz bir gerçek her şeyi değiştirebilir. Yakın çevre, kardeşler ya da iletişim konularında netleşme var. Ağızdan çıkanlara dikkat!
Teraziler, para konularında bir gerçek netleşiyor. Harcamalarınızı ve ‘değer’ algınızı sorgulayabilirsiniz. ‘Buna değer mi?’ sorusu öne çıkıyor.
Akrepler, hayatınızda radikal bir kapanış ve başlangıç olmasın mı? Çünkü artık eski siz değilsiniz. Çok net kararlar verebilirsiniz.
Yaylar, iç dünyanızda büyük bir temizlik vakti. Bastırdığınız duygular yüzeye çıkıyor. Yalnız kalmak ve iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir.
Oğlaklar, arkadaşlıklar ve sosyal çevre testten geçiyor. Kimin gerçekten hayatınızda kalacağını görebilirsiniz. Bir bağ kopabilir.
Kovalar, kariyer alanında görünür bir sonuç geliyor. Bir iş tamamlanabilir ya da yön değişikliği gündeme gelebilir. Üstlerinizle ilişkilere dikkat!
Son olarak Balıklar, hayata bakış açınız değişiyor. İnançlarınız, planlarınız ve hedefleriniz dönüşüyor. Yeni bir yola girmeye hazırlanıyorsunuz ve çok iyi yapıyorsunuz.