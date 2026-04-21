        Haberler Bilgi Gündem 2026 MEB İOKBS takvimi: 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta?

        2026 MEB İOKBS takvimi: 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci için eğitim hayatına maddi destek sağlayacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, hem adaylar hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 11:10 Güncelleme:
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencilerine destek amacıyla düzenlenecek olan 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Peki 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

        2

        2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak sınav, tüm sınıf düzeyleri için tek oturum şeklinde uygulanacak.

        3

        2026 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavı giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Belgede öğrencinin fotoğrafı ile birlikte sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Okul müdürlüklerinin giriş belgelerini onaylayarak öğrencilere ulaştırması bekleniyor.

        4

        2026 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        26 Nisan’da gerçekleştirilecek bursluluk sınavının ardından değerlendirme süreci hızla başlayacak. MEB’in güncel takvimine göre 2026 bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi!
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Trump: Uzun ve zorlu bir süreç olacak
        Trump'ın ekibinde bir ayrılık daha
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        Kupada derbi rotasyonu!
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        İngiltere Başbakanı: Bir kez daha özür diliyorum
        Aşk yeniden
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Türkiye'den Kerkük'e Türkmen vali seçilmesine dair açıklama
        Depreme karşı 1923'ten beri aynı kural!
        MİT'ten 'TSG' operasyonu! 11 tutuklama
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"
        "Vay Canına" dedirten yeni dönem
        17 kez bıçaklanmıştı... Havva'nın bir isteği var!