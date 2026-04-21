2026 MEB İOKBS takvimi: 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan 2026 Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci için eğitim hayatına maddi destek sağlayacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, hem adaylar hem de veliler tarafından merak ediliyor. Peki 2026 Bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
2026 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2026 İOKBS bursluluk sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Türkiye saatiyle 10.00’da başlayacak sınav, tüm sınıf düzeyleri için tek oturum şeklinde uygulanacak.
2026 BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan kılavuza göre bursluluk sınavı giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Belgede öğrencinin fotoğrafı ile birlikte sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Okul müdürlüklerinin giriş belgelerini onaylayarak öğrencilere ulaştırması bekleniyor.
2026 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26 Nisan’da gerçekleştirilecek bursluluk sınavının ardından değerlendirme süreci hızla başlayacak. MEB’in güncel takvimine göre 2026 bursluluk sınavı sonuçlarının 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.