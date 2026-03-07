Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        2026 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçlarında bekleyiş sürüyor. Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarına; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. MSÜ sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonucu sorgulama süreci başlayacak. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 14:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tamamlandı. MSÜ sınav sonuçlarında gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. MSÜ sınavlarının tamamlanmasının ardından, soru ve cevapları yayınlanırken, sınava katılım gösteren adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. İşte 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih

        2

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre, MSÜ sınav sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        3

        MSÜ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmaeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        4

        2026 MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi